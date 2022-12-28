Sibirya'dan Gelen Ötücü Kuğular, Kışı Çin'in Sichuan Eyaletindeki Sulak Alanda Geçiriyor
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Sibirya'dan gelen çok sayıda ötücü kuğu, kışı geçirmek için Sichuan eyaletindeki Ruoergai sulak alanına ulaştı.
Sibirya'dan gelen çok sayıda ötücü kuğu, kışı geçirmek için Sichuan eyaletindeki Ruoergai sulak alanına ulaştı.
Ruoergai Sulak Alanı, ulusal düzeyde korunan bir doğa koruma alanı.
Sürekli koruma çabaları sayesinde gelişen sulak alanın ekolojik ortamı, kış boyunca burada kalacak çeşitli nadir hayvanları cezbediyor.
Ötücü kuğu türü, Çin'de ikinci sınıf ulusal koruma altında bulunuyor. Tür, dünyanın en yüksekten uçan kuşlarından biri olarak biliniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel