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Sibergöz-46 Operasyonunda 275 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana ve Edirne merkezli düzenlenen 'Sibergöz-46' operasyonlarında 275 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 7 milyar 40 milyon TL işlem hacmi bulunan hesaplara el konuldu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana ve Edirne merkezli 31 ilde '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik düzenlenen 'Sibergöz-46' operasyonlarında; hesaplarında toplam 7 milyar 40 milyon TL işlem hacmi bulunan 275 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sibergöz-46 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde; Adana ve Edirne merkezli Bursa, İstanbul, Hatay, Muğla, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Ankara, Eskişehir, Denizli, Mardin, Samsun, Yalova, Sakarya, Konya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Yozgat, Diyarbakır, Aydın, Bartın, Bitlis, Erzincan, Gaziantep, Kütahya, Rize, Nevşehir'de gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-46" operasyonlarında;

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Bursa, İstanbul, Hatay, Muğla, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Ankara, Eskişehir, Denizli, Mardin, Samsun, Yalova, Sakarya, Konya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Yozgat, Diyarbakır, Aydın, Bartın, Bitlis, Erzincan, Gaziantep, Kütahya, Rize, Nevşehir'de "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Yurt dışında kurulan yasa dışı bahis ofisleri aracılığıyla 5 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları, Şüphelilerin banka, kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hesap hareketleri incelendiğinde 7 Milyar TL (450 Milyon Dolar) işlem hacminin bulunduğu, Suçtan elde edilen gelirin kripto varlık hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla yurt dışına çıkartarak akladıkları tespit edilen 242 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda; Yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yasa dışı bahis ile bağlantılı yaklaşık 40 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 33 şüpheli yakalandı."

81 otomobil, 19 işyeri ve 4 arsaya el konuldu

Yerlikaya açıklamasının devamında, operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz, Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale, banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konulduğunu da bildirdi. Ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerin aklanması sonucu elde edilen toplam 555 milyon 750 bin TL değerinde; 81 otomobil, 19 işyeri ve 4 arsaya el konuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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