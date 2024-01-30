'Sibergöz-21' operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik, Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak 'Sibergöz-21' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 156 şüpheli yakalandı. Samsun'da 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. 15 paravan şirket tespit edildi. MASAK ile koordineli olarak, hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüpheliler ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin TL işlem hareketleri tespit edildi. Adana, İstanbul ve Konya'da bulunan şüphelilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasa dışı bahis siteleriyle anlaşma sağlayarak Türkiye'de de oynanmasına yer ve imkan sağladıkları belirlendi.Üçüncü kişilere ait banka hesaplarının 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişen miktarlar karşılığında temin edildiği, bu hesapların Mersin'de bulunan ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinde kullandırıldığı anlaşıldı. Bu hesaplarda yaklaşık 200 milyon TL işlem hacminin bulunduğu, yatırılan paraların mobil banka ve QR kod yönetimiyle nakde çevrilerek çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı saptandı.Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde ile birlikte, 4 otomobil, 9 villa/daire, 8 arsa olmak üzere toplam 245 milyon TL'lik mal varlığına ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalarda bulunan hesaplara el konuldu.