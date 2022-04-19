SİBERAY, "HGS" dolandırıcılarına karşı uyardı - Haberler

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SİBERAY, "HGS" dolandırıcılarına karşı uyardı

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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SİBERAY, 'HGS' dolandırıcılarına karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları "HGS işlemleri" görünümüyle iletilen sahte linklerle dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları "HGS işlemleri" görünümüyle iletilen sahte linklerle dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "'HGS işlemleri' görünümüyle iletilen sahte linklere dikkat! HGS alım, dolum ve kontrol işlemlerinizi çevrim içi olarak gerçekleştirmek için e-Devlet kapısını, PTT'ye ait kurumsal mecraları veya mobil bankacılık sistemlerini kullanın." uyarısında bulunuldu.

Örnek dolandırıcılık mesajına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli iletişim kanalları kullanılarak gönderilen mesajlarda yer alan sahte linkler yardımıyla HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kontrol ve yükleme işlemleri yapılabileceğini iddia eden mesajlara itibar etmeyin."

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Hızlı Geçiş Sistemi, Dolandırıcılık, Güncel, Haberler

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