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Siberağ-6 Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen 'Siberağ-6' operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen 'Siberağ-6' operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında 'Yasa dışı bahis' ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 'Siberağ-6' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını B.İ.'nin yaptığı tespit edilen organizasyon içerisinde bulunan şüphelilerin; başkalarına ait banka hesaplarını para karşılığında temin ederek, 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullandığı tespit edildi. Temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Suçtan elde edilen geliri kripto varlıklarda kullanılan soğuk cüzdanlara aktarıp, yurt dışında parayı akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da ise İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 1 otomobil ile çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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