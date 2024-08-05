SİBERAĞ-4 Operasyonunda 86 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-4" operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 ilde nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-4" operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyal ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğunu açıkladı. Yerlikaya, paylaşımında, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.