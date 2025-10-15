Siber Suçlarla Mücadelede 61 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 61 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında jandarmamız hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladı. 9 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda, 27 şüpheli tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'hediye çeki, mobilya satışı' gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirdikleri, vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."