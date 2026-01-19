Haberler

37 il merkezli siber suç operasyonları: 131 tutuklama

37 il merkezli siber suç operasyonları: 131 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen 37 il merkezli operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını ve 131'inin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kişisel veri ihlalleri gibi çeşitli suçlar işledikleri öğrenildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 37 il merkezli operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını, 131'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından son 5 gündür düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 131'i tutuklandı, 66'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz

Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa şampiyon olamaz
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum