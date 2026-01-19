Haberler

Siber Suçlara Yönelik Düzenlenen Operasyonlarda 131 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde düzenlenen siber suç operasyonlarında 259 kişinin yakalandığını ve bunlardan 131'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi suçları hedef aldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 259 şüpheliden 131'inin tutuklandığını, 66'sı hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, siber suçlar kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 259 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 37 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik son 5 gündür süren operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin; 131'i tutuklandı. 66'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,  yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

