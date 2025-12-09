Ali Yerlikaya: "Siber Suçlara Yönelik Düzenlenen Operasyonlar Sonucu 68 Şüpheli Şahıs Tutuklandı"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 gündür "siber suçlarla mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 204 şüpheliden 68'inin tutuklandığını, 30'u hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 204 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

24 il merkezli 'yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda; 68 şüpheli şahıs tutuklandı. 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."