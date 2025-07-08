Siber Suçlarla Mücadelede 19 İlde Operasyon: 66 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 19 ilde son bir haftada düzenlenen operasyonda, hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 66 şüphelinin yakalandığını, 27'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 il merkezli 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Nitelikli hırsızlık' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; toplam 19 ilde son bir haftada yürütülen operasyonda hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 66 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağladıkları, araç satışı ilanları ile dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Mağdurların mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplardan para çektikleri, 'Yatırım danışmanlığı ve faturalı hat yardımı' adı altında kimlik bilgisi ve şifre elde edip nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca, isimlerinin terör soruşturmasına karıştığını söyleyip mağdurlardan yüklü miktarda para transferi yaptırdıkları tespit edildi. Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin 27'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.