'Siber suçlarla mücadele taahhüdünü güçlendiren girişimlerde yer alıyoruz'

Dijitalleşen dünyada artık kağıttan teknolojiye dönüş mevcut. Kağıdın yerini 1'ler ve 0'lardan oluşan kodlar almaya başladı. Kripto paralar bu kadar yaygınlaşırken güvenlik konusu da konuşulmaya başlandı. Kripto para borsası olan Binance'in Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Uluslararası uyum ekibini ve danışma kurulunu önceki senelere göre yüzde 500 büyüttüklerini ifade ederek Binance'in uyum ve güvenlik konuları kapsamında yaptıkları diğer çalışmaları anlattı.

"HATASIZ VE GÜVENLE YAPILABİLİYOR"

Çağlar boyunca fiziki olarak kullanılan paranın, bugün dijital bir forma büründüğünü söyleyen Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, "Kredi kartları ve dijital ödemeler derken paranın temel unsuru olan banknotlar hayatımızın pek çok yerinde azalmaya başladı. Bu esnada blokzincir teknolojisinin merkeziyetsiz formu olan kripto varlıklar gündeme gelerek hayatımızı etkiledi. Merkeziyetsizlik yaklaşımını temel alan, şeffaflığı ve güvenliği global ölçekte sağlayan bir sistem olan kripto da işlemler hatasız ve güvenle yapılabiliyor. Küresel çapta hem büyümeye hem de gelişmeye devam eden kripto, adaptasyonunu artırarak sürdürecek. Ülkemiz özelinde baktığımızda ise blokzincir ve kriptonun avantajlarının yeni nesil tarafından her geçen gün daha fazla keşfedilmesi, bu adaptasyondaki hızlı artışın en belirgin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yakın gelecekte de kripto varlıkların, insanlığın her türlü ihtiyacını karşılamada en fazla kullanılan değer olacağını öngörüyoruz. Kriptonun hayatı kolaylaştıran ve güvenilir bir araç olduğu benimsendikçe, hayatın her alanına ve her kesimine yayılmasını da sürdürecektir" dedi.

"GÜVENLİ BİR FONA SAHİP İLK KRİPTO PARA BORSASI OLARAK ÖNE ÇIKIYORUZ"

Binance olarak, kriptonun daha güvenli bir araç olması adına kendilerini sorumlu hissetiklerini ve üzerine düşeni yaptıklarını söyleyen Mücahit Dönmez, "Paranın özgürlüğü olan kriptonun yaygınlaşmasında rol oynarken kullanıcıların güvenli bir ekosistem içerisinde yer alması için gerekli tedbirleri alıyor, bu doğrultuda hamleler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda siber suçlar, fidye yazılımları ve terörün finansmanına karşı mücadele taahhüdünü daha da güçlendiren girişimlerde yer alıyoruz. 2022 yılının Ocak ayında, Ulusal Siber Adli Tıp ve Eğitim Birliği'ne (NCFTA) blockchain ve kripto para sektöründen katılan ilk kurum olduk. Yine Küresel Emniyet Teşkilatı Eğitim Programı adı altında duyurduğumuz girişimle, sektörümüzde de bir ilk gerçekleştirdik. İlk küresel koordineli çalışma olan bu programla, finansal ve siber suçların tespit edilmesi ve dijital varlıkları istismar eden kişilerin araştırılması daha da kolaylaşacak. Aynı zamanda olağan dışı durumlarda kullanıcıları korumak için SAFU olarak da bilinen güvenli bir fona sahip ilk kripto para borsası olarak öne çıkıyoruz. Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu, 29 Ocak 2022 tarihindeki açılış fiyatına göre 1 Milyar USD değerine sahip olmasıyla önem kazandı. İlaveten yakın zamanda kullanıcıların kripto faaliyetlerini kolayca takip etmesine ve ülkelerindeki düzenleyici kurumların belirlediği yükümlülükleri yerine getirmesine olanak tanıyan yeni bir API aracını kullanıma sunduk" diye konuştu.

"FİNANSAL, SOSYOLOJİK, GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ AÇISINDAN İYİ GÖZLEMLEMEK SON DERECE ÖNEMLİ"

Kriptonun para birimi olarak resmi açıdan kullanılmaya başlanmasının olumlu bir adım olduğunu söyleyen Dönmez, "Ancak bunu yaparken konuyu her yönden ele almak, o ülkelerin insanlarının bu geçişe ne kadar hazır olduğunu, geçişle birlikte finansal düzenleyicilerle entegrasyonun tamamlanıp tamamlanmadığına da bakmak gerekiyor. Yine diğer bir ülke olan Orta Afrika Cumhuriyeti de Bitcoin'e geçişinin ardından, kısa bir süre sonra yerel yönetim dijital para birimi altyapısını sağlamak için harekete geçmişti. Ancak son olarak yasal birtakım kısıtlamaları gerekçe göstererek token listelemesinin ülkede ertelendiği açıklandı. Dolayısıyla bu geçişte, o ülkenin insanlarının cüzdanlara sahip olması, paralarını koine dönüştürmeleri gerekiyor. Yani konuyu finansal, sosyolojik, güvenlik ve teknoloji açısından iyi gözlemlemek ve bu doğrultuda kararlar almak son derece önemli" şeklinde konuştu.

"KENDİ RİSK YÖNETİMLERİNİ VE KENDİ DEĞERLENDİRMELERİNİ YAPMALARI GEREKİYOR"

Finansal piyasaları etkileyen çok sayıda unsur olduğunu söyleyen Dönmez, "Kişilerin yatırım kararlarından önce mutlaka kendi risk yönetimlerini ve kendi değerlendirmelerini yapmaları gerekiyor. Piyasaların şekillenmesinde özellikle arz-talep, makroekonomik gelişmeler ve yasal düzenlemeler önemli faktörler olarak karşımıza çıkabiliyor. Diğer tüm piyasalardaki finansal enstrümanlarda olduğu gibi, bu gelişmelerden kripto fiyatları da etkilenebiliyor. Dolayısıyla ileriye dönük projeksiyonların yapılmasında çok sayıda değişken rol oynuyor" dedi.

"PİYASAYI ÖNCELİKLE ARZ VE TALEP BELİRLİYOR"

Binance'nin Türkiye de günlük işlem hacminin ortalama olarak 250 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştiğini ifade eden Dönmez, "Bu rakamlar boğa piyasası koşullarında çok daha yüksek olabiliyor. 'Piyasa yükselecek, düşecek, ya da şu tarihte boğa gelecek' gibi söylemler olabilir. Bu tarz yorum ve söylemlere itibar edip, yatırım kararı almadan önce kişilerin kendi değerlendirmelerini yapmaları önemli. Piyasayı öncelikle arz ve talep belirliyor. Sonra makroekonomik gelişmeler belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkabiliyor. Hiç öngöremediğimiz siyasi ve ekonomik gelişmeler olabilir. Bu durumlar diğer tüm piyasaları olduğu gibi kripto fiyatlarını da etkileyebilir. Bu konuda her yorum yapana itibar edilmemesi ve herkesin kendi araştırmasını bizzat kendisinin yaparak yatırım kararı vermesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"BAĞIŞLAR, DEPREMDEN ETKİLENEN TÜM BÖLGELERDEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTI"

Binance olarak Türkiye'de gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen bölgelerde bulunan tüm kullanıcılara 100'er dolar değerinde BNB airdrop dağıttıklarını söyleyen Dönmez, "Bu desteğe ek olarak Binance Charity üzerinden dünyanın her yerindeki kullanıcıların bağış yapabilmesine imkan sağlayan bir kampanya da başlattık. Bu adrese ulaşan bağışlar, depremden etkilenen tüm bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Bu vesileyle de tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kederli ailelere sabır diliyorum. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi yineliyorum" dedi.

Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Uluslararası uyum ekibini ve danışma kurulunu önceki senelere göre yüzde 500 büyüttüklerini ifade ederek Binance'in uyum ve güvenlik konuları kapsamında yaptıkları diğer çalışmaları şu şekilde anlattı:

