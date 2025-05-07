Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda 568 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık suçları"na yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 568 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağladıkları, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıklarını kaydeden Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 39 ilde operasyonlar yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Yakalanan şüphelilerin, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. 21 araç, 8 motosiklet, 28 arsa/tarla, 9 mesken/dükkan, 11 bahçe olmak üzere toplam 1 milyar 111 milyon 599 liralık para ve mal varlığına el konuldu. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır."