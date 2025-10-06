Haberler

Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda 567 Şüpheli Yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda 567 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde düzenlenen operasyonlarda 567 şüphelinin yakalandığını ve 209'unun tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleşti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde siber suçlarla yönelik düzenlenen operasyonlarda 567 şüphelinin yakaladığını, 209'unun tutuklandığını, 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 37 ilde 10 gündür siber suçlarla yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat'ta düzenlendi.

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, 'Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 567 şüpheli yakalandı, 209'u tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi müzakere anlamına gelmez

Cumhurbaşkanı başdanışmanından gündem olan Öcalan çıkışı
İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! 21 kişi gözaltında

İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelson Semedo'dan maç sonu çarpıcı sözler

Semedo'dan bomba sözler! Takım arkadaşlarını böyle suçladı
Göztepeli Juan'dan şahane gol

O neydi öyle! Süper Lig'de yılın en güzel gollerinden biri atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.