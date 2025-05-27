Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda 171 Şüpheli Yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda 171 Şüpheli Yakalandı
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Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda 171 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 il merkezli yapılan operasyonlarda siber suçlara karışan 171 şüpheliden 74'ünün tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ve birçok dijital materyal ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 il merkezli 'siber suçlarla mücadele' kapsamında 5 gündür devam eden operasyonlar sonucu yakalanan 171 şüpheliden 74'ünün tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirtti. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"16 il merkezli nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık, bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarımızda; 171 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 74'ü tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bu kabine döneminde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında toplam 16 milyar 603 milyon TL'lik mal varlığına da el kondu. Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı' adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis platformunda canlı destek olarak görev yapacak şahısları organize ettikleri, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi/ofisleri üzerinden sistemlere yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları ve vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Edirne, Yalova, Kilis, Batman, Isparta, Sivas, Ordu, Kütahya, Kayseri, Hatay, Kırşehir, Aksaray merkezli Kocaeli, Antalya, Yozgat, Samsun, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Adıyaman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Giresun, Malatya, Mardin, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Afyonkarahisar, Trabzon, Mersin, Denizli, Aydın, Konya, Çorum, Düzce, Elazığ ve Erzincan olmak üzere toplam 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; bilişim Sistemlerinin Araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme sistemi engelleme bozma, verileri yok etme veya değiştirme, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
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