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Siber Suçlarla Mücadele: 24 İl'de 'Siberağ-7' Operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde düzenlenen 'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği gibi suçlara yönelik gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde düzenlenen 'Siberağ-7' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, siber suçlardan arananlara yönelik 24 ilde 'Siberağ-7' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' gibi suçlardan aranan toplam 46 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki siber suç ve suçlularla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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