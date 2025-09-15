Siber Suçlarla Mücadele: 23 İl'de 364 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 364 şüpheliden 125'inin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 10 günde "siber suçlarla mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin şunları kaydetti:

"23 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 125 şüpheli şahıs tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; 'sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."