Siber Suçlara Yönelik Operasyon: 169 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli toplam 68 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin yakalandığını, 20'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas merkezli toplam 68 ilde siber suç operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN SORUŞTURMA

Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden 'düşük faizli kredi', 'yüksek kazanç vaadiyle yatırım' temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiği, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini sattığı tespit edildi. Haklarında, 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği', 'Bilişim sistemlerine girme ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçlarından soruşturma başlatıldı.