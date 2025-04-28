Siber Suçlara Yönelik Operasyon: 169 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 68 ilde düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin yakalandığını ve 20'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sosyal medya dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı gibi ciddi suçları kapsıyor.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli toplam 68 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin yakalandığını, 20'sinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas merkezli toplam 68 ilde siber suç operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.
ÇOK SAYIDA SUÇTAN SORUŞTURMA
Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden 'düşük faizli kredi', 'yüksek kazanç vaadiyle yatırım' temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiği, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini sattığı tespit edildi. Haklarında, 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği', 'Bilişim sistemlerine girme ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçlarından soruşturma başlatıldı.