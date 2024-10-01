Siber Suçlara Karşı Büyük Operasyon: 22 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 8 ilde düzenlenen 'Siberağ-8' operasyonlarında, hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 8 ilde 'Siberağ-8' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de yürütülen operasyonlarda, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 16 milyon 800 bin lira hesap hareketliliği olduğu tespit edildi. Ayrıca, çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden savcıları ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.