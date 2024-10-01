Üye Girişi
Haberler

Siber Suçlara Karşı Büyük Operasyon: 22 Şüpheli Yakalandı

Siber Suçlara Karşı Büyük Operasyon: 22 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan 'Siberağ-8' operasyonları kapsamında 8 ilde 22 şüphelinin yakalandığını ve hesaplarda 16.8 milyon TL para hareketliliği tespit edildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 8 ilde düzenlenen 'Siberağ-8' operasyonlarında, hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 8 ilde 'Siberağ-8' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de yürütülen operasyonlarda, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 16 milyon 800 bin lira hesap hareketliliği olduğu tespit edildi. Ayrıca, çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden savcıları ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

 İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son dakika: Fulya Öztürk'e neden saldırıldı? Fulya Öztürk Türkiye'ye döndü mü? OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ekim Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi? İsrail Beyrut'u neden bombaladı? İsrail Lübnan savaşında son durum nedir? Güneri Cıvaoğlu öldü mü? Güneri Cıvaoğlu hastalığı nedir, kaç yaşında öldü? Güneri Cıvaoğlu neden öldü? Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm sebebi nedir? Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu kaç yaşında, nereli? UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: UPS kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? UPS kargo dağıtım saatleri! 1 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 1 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Bugün hava yağmurlu mu? Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });