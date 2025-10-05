Haberler

Siber Suç Örgütü Çökerildi: 12 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
MİT, MASAK ve Jandarma'nın ortak operasyonunda, PTT ve HGS adıyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütü çökertildi. 12 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı.

MİT, MASAK ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmada, PTT ve HGS adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütü çökerdildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı, şüphelilerin 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
