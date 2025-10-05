Siber Suç Örgütü Çökerildi: 12 Şüpheli Yakalandı
MİT, MASAK ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmada, PTT ve HGS adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütü çökerdildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı, şüphelilerin 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel