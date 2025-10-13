Haberler

Siber Suç Operasyonunda 274 Şüpheli Yakalandı, 59'u Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda 274 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 59'unun tutuklandığını açıkladı. Operasyonda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuk istismarı suçlarına yönelik önemli bir mücadele gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda 274 şüphelinin yakalandığını, 59'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen ve 5 gün süren operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 25 ilde 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 274 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu 10 soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 taşıt ile 7 tapuya el konuldu.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları, mağdurların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 59 şüpheli tutuklandı, 123 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
