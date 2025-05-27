Siber Suç Operasyonunda 171 Şüpheli Yakalandı

Siber Suç Operasyonunda 171 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 il merkezli yürütülen siber suç operasyonlarında 171 şüphelinin yakalandığını ve 74'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik geniş kapsamlı müdahaleler gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 16 il merkezli 46 ilde siber suçlara yönelik 5 gündür süren operasyonlarda 171 şüphelinin yakalandığını, 74'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde son 5 gündür yürütülen siber suç operasyonlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 16 il merkezli 46 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli hırsızlık', 'Bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 74'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı' adı altında vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis platformunda canlı destek olarak görev yapacak kişileri organize ettikleri tespit edildi. Ayrıca elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi/ofisleri üzerinden sistemlere yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin haklarında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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