Siber Suç Operasyonlarında 568 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik son 10 günde 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 568 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 39 ilde siber suçlara yönelik son 10 günde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 568 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, 21 otomobil, 8 motosiklet, 28 arsa/tarla, 9 mesken/dükkan, 11 bahçe olmak üzere toplam, 1 milyar 111 milyon 599 TL'lik para ve mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları, kumar oynattıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek, haksız kazanç sağladıkları saptandı. Şüpheliler hakkında, 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği', 'Nitelikli hırsızlık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haber: ANKARA,