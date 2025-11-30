Haberler

Siber Suç Operasyonlarında 346 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 346 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 162'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi suçların önüne geçilmek isteniyor.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 346 şüphelinin yakalandığını, 162'sinin tutuklandığını, 80'inin adli kontrol altında olduğunu ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer verdi:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür süren operasyonlarımızda 346 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 18 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda 162 şüpheli şahıs tutuklandı. 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; yaklaşık 35 milyon TL değerinde 10 adet araç, 3 adet tarla, 1 adet ev ve 1 adet dükkan ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
