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Siber Şube 94 işyerini denetledi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 94 iş yeri kontrol edildi ve 1067 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Siber Şube 94 işyerini denetledi

TEKİRDAĞ Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tüm ilçelerde eş zamanlı yasa dışı bahis, kumar/oyun makineleri ve Siber Denetim Uygulaması yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis, kumar/oyun makineleri ve Siber Denetim Uygulamasında il merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde eş zamanlı olarak denetim yapıldı. Yapılan kontrol ve denetimde, toplamda 25 Ekip ve 86 personel katıldı. Uygulama neticesinde 94 iş yeri denetlenerek 1067 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Aranma kaydı tespit edilen kişilerin yakalanması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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