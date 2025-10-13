Siber güvenlikte risk de fırsat da büyük

Barındırdığı tehditler nedeniyle savunmanın 5. cephesi olarak nitelendirilen "siber dünya", savunma sanayisinde oluşturduğu algı dolayısıyla Türkiye için önemli potansiyel taşıyor.

Yerli İşletmeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve CyberArts Genel Müdürü Erdem Eriş, AA muhabirine, siber güvenliğin hızlanan dijital dönüşüm ve yıllardır ertelenen yatırımlarla çok daha önemli hale geldiğini söyledi.

Pandemi döneminin dünyayı yeni bir çağa, "dijital çağa" soktuğunu ifade eden Eriş, şöyle konuştu:

"Artık tüm sektörlerde dijitalleşme zorunluluk haline geldi. Bununla beraber siber riskleri yönetmek de bir zorunluluk oldu. O yüzden hem bireyleri hem işletmeleri hem de kamu kurumlarını bağlayan bir konu oldu siber güvenlik. 20 yıl öncesinde 24 saatte 1 zararlı üretilen siber dünya vardı şu anda 3 milisaniyede bir zararlı üretiliyor. Röportajı yaptığımız süre boyunca binlerce yeni zararlı ekosisteme salınmış olacak. Bununla mücadele etmemiz, siber güvenlik tarafında kalkanların buna hazırlanması gerekiyor.

Bireyler tarafında kişisel veriler, mahrem bilgiler cep telefonlarında, onun korunması gerekiyor. Kurumların kıymetli varlıkları artık dijital olduğu için bunların korunması gerekiyor. Bireyleri ve kurumları bağlayan çok önemli bir konu haline geldi siber güvenlik. Siber güvenlik çok önemli herkes bunu biliyor ama daha çok başındayız. Önümüzdeki yıllarda ne kadar daha önemli olduğunu hep beraber görüyor olacağız."

"Siber Güvenlik Başkanlığı doğru bir adım"

Siber güvenliğin aynı zamanda NATO'nun 10 yıl önce ilan ettiği bir savaş alanı olduğunu vurgulayan Erdem Eriş, örgütün 5. savaş alanı olarak kara, hava, deniz ve uzaydan sonra "siber dünyayı" sıraladığını belirtti.

Bu alanın ülkeler açısından stratejik olduğunu dile getiren Eriş, "Siber savaşların ne kadar yıkıma yol açabildiğini, kritik altyapılar erişilemez hale geldiği zaman hayatı nasıl durdurduğunu biliyoruz. Bireylere, kurumlara, ülkelere etkileri farklı. Muazzam dönüşümü olan, yakalamakta zorlandığımız ama yakalamak durumunda olduğumuz bir alan." dedi.

Eriş, siber güvenlik alanında ülkede önemli adımlar atıldığını, ancak hızlanılması gereken alanlar da bulunduğunu söyledi.

Siber Güvenlik Kanunu ile bundan güç alan, kuvvetli yaptırımları olan Siber Güvenlik Başkanlığı ile Türkiye'nin bu alanda uluslar liginde önemli bir noktaya taşındığını vurgulayan Eriş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanlığına bağlı tek bir Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması hem koordinasyon hem etki hem de yaptırım anlamında önemli bir gelişme. Türkiye'nin çok doğru bir adım attığını düşünüyorum. Bundan sonra Türkiye gerçekten bu rekabette öne çıkabilir. Türkiye'nin siber güvenlikte gerçekten bir şansı var. Yerli ve milli kalkınma anlayışının en önemli kısmı bence yazılım, yazılımın içerisinde de siber güvenlik. Çünkü siber güvenlik bir savaş alanı. Bu fırsatları değerlendirebileceğimiz bir zemin oluşacağını görüyorum, umudum yükseldi yeni Başkanlık ve kanunla beraber. Bunu iyi kullanırsak SİHA'larda, İHA'larda elde ettiğimiz başarı tesadüf değil. Savaş söz konusu olduğu zaman Made in Türkiye, Türk Malı olmak çok kıymetli. Siber güvenlik her ne kadar dokunamasak da yazılımsal bir iş olsa da siber savaşların dünyasında Türkiye'yi öne çıkaracak ve Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkı sunabilecek bir alan. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Bu Başkanlığın kuvvetli bütçelerle, ekiplerle, iyi bir koordinasyonla buralara yön vereceğini düşünüyorum. Çok olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebilirim."

Yerli siber güvenlik "start-up"larına destek

Siber güvenliğin karlılığı yüksek bir sektör olduğunu anlatan Erdem Eriş, şunları kaydetti:

"Mesela araba üretir belki milyarlarca dolar ciro yaparsınız ama kar etmek çok kolay değil. Bunun yanı sıra daha az yatırımla Türkiye'ye döviz sokabileceğimiz, kar edebileceğimiz bir alan siber güvenlik. Burada en önemli şey nitelikli insan gücü, bunun istihdamı, korunması, iyi beyinlerin burada kalmasının sağlanması. Firma, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Bilgi Teknolojileri Kurumu Akademi olarak da benzer işler yapmaya çalışıyoruz. Bu arkadaşların yapacağı yazılımlarla daha az yatırımla, daha hızlı dönüş alabileceğimiz işler, özellikle siber güvenliği yazılım tarafında ve niş alanlarında çok fırsatlar var. Artık oturmuş alanlara girmek yerine yenilikçi alanlara yatırım yaparak başarılı olan şirketlerimiz var. Sayılarını arttırmak gerekiyor. Bunun için odaklanma ve ciddi bir yatırım gerekiyor.

Türkiye'de güvenli yazılım geliştiriliyor algısını oturtabilirsek, tüm yazılım sektörü kuvvetlenecektir. Böylece farklı alanlardaki yazılımlar da güvenli olduğu için tercih edecektir. Oturan işleri tekrar etmek yerine kimsenin düşünmediği inovasyon alanı siber güvenlikte çok var. Siber güvenlik 5 yıl önce bilgi teknolojilerinin bir alt kümesiydi artık kendi evrensel kümesi var, kendi alt kümeleri var. Fırsatlar çok, yeter ki o niş alanları yakalayalım. Oradaki yerli firmalarımızın önünü açalım. Bu amaçla kurduğumuz ABD ve Türkiye şubeleri bulunan şirket aracılığıyla Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi yerli siber güvenlik "start-up"larının büyümeleri, satışlarını geliştirmeleri, yatırım almaları, bu parayı doğru harcamaları ve global satış yapmaları için destek olmaya çalışıyoruz. Yeni Başkanlık ve kanunun desteğiyle bu faaliyetleri çok daha sistematik, büyük ölçekte yapabilmeyi umuyoruz."