Siber Güvenlik Uzmanından Sahte Kurban Bağışlarına Uyarı

TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte kurban bağış sitelerine karşı uyardı. Baki, dolandırıcıların dini duyguları suistimal ederek hem maddi hem de kişisel veri kayıplarına yol açtığını söyledi. Baki, "Unutmayalım; bir tıkla bağış değil, bir tıkla tuzağa düşüyorsunuz" dedi.

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, sahte sitelerin çoğu zaman güvenilir yardım kuruluşlarının isimlerine benzer alan adlarıyla oluşturulduğuna dikkati çekti. Muharrem Baki, "Bu siteler profesyonel bir arayüze sahip olabiliyor. Sosyal medya reklamları, SMS kampanyaları ve mesaj grupları üzerinden yayılıyorlar. Vatandaşlardan kredi kartı, T.C. kimlik numarası, telefon bilgileri ve hatta kimlik görselleri isteniyor. Bazı durumlarda sahte vekalet belgeleri gönderilerek kurbanın kesildiği söyleniyor ama aslında ne bağış yapılıyor ne de kurban kesiliyor" dedi. Baki, bu sitelerin asıl hedefinin yalnızca para toplamak olmadığını vurgulayarak, "Kredi kartı bilgileriyle yapılan işlemler dışında, kimlik bilgileriyle sahte hesaplar oluşturuluyor. Cep telefonları ele geçirilerek SMS doğrulama sistemleri üzerinden başka dolandırıcılıklar da yapılıyor" diye konuştu.

'IBAN'DA BİREYSEL AD-SOYAD VARSA ŞÜPHELENİN'

Muharrem Baki, vatandaşların dikkat etmeleri gereken hususları da şöyle sıraladı: "Bağış yapacağınız kurumun resmi web adresini tarayıcıya siz yazın. Google aramalarında ilk sırada çıkan reklamlara temkinli yaklaşın. IBAN numarası bireysel ad soyad içeriyorsa şüphelenin. Sitenin adresinin 'https' ile başlayıp başlamadığına, güvenlik sertifikasına ve yazım hatalarına dikkat edin. Şüpheli siteleri BTK İhbar Web (www.ihbarweb.org.tr) üzerinden bildirin."

MESAJLARI KAYITLARINI TUTUN

Dolandırıcılık mağdurlarının öncelikle bankalarıyla iletişime geçerek işlemleri durdurmaları gerektiğini belirten Baki, sonrasında en yakın polis merkezine ya da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini kaydetti. Mağdurların ekran görüntüsü, mesaj kayıtları, ödeme dekontları ve site linklerini saklamaları gerektiğini vurgulayan Baki, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne de başvuru yapılabileceğini hatırlattı. Vatandaşları iyi niyetlerini kötüye kullanan dolandırıcılara karşı uyanık olmaya çağıran Baki, "Kurban ibadetimizi yerine getirirken dijital dolandırıcılara prim vermeyelim. Unutmayalım; bir tıkla bağış değil, bir tıkla tuzağa düşüyorsunuz. Bu bayram kurbanınız kabul, veriniz ve paranız emin ellerde olsun" dedi.