Erzurum merkezli 29 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 68 gözaltı /Haber eklendi

Güncelleme:
Erzurum merkezli yapılan siber dolandırıcılık operasyonunda 29 ilde 68 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 2.2 milyar TL'lik hareketlilik tespit edildi.

ERZURUM merkezli 29 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda, 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 886 TL tutarında hesap hareketliliği tespit edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin ortak çalışmasında, yasal araç kiralama web sitelerinin sahte benzerlerini oluşturup oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler takibe alındı. 5 ay süren fiziki ve teknik takipte şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 TL hareketlilik tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Erzurum merkezli Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova ve Kocaeli'de 9 Şubat'ta tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 2 pompalı av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ile sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Haberler.com
