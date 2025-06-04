Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
Yalova merkezli yapılan siber dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı. Eş zamanlı operasyonda 7 kişiden 6'sı gözaltına alındı.
Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlarla sosyal medya platformlarından iletişime geçen şüphelilerin, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle sahte uygulamalar üzerinden dolandırıcılık yaptığını belirledi.
Araştırmanın ardından kimlikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için Yalova, Ankara, Sakarya, Mersin ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin arandığı bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler F.M.K, B.Ç, Ü.K, A.A, T.A. ve C.Ö. tutuklandı.