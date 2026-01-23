Haberler

17 il merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonları: 68 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen operasyonda siber dolandırıcılık suçlamasıyla 118 kişinin yakalandığını ve bunlardan 68'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyon kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahis, sahte yatırım danışmanlığı ve dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 17 il merkezli 'Siber dolandırıcılık' operasyonlarında 118 şüphelinin yakalandığını, 68'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 2020-2026 yılları içinde hesaplarında 2 milyar 183 milyon TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşları dolandırdıkları, mağdur vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşları dolandırdıkları, sanal medya üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı, sosyal yardım başvurusu' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin 68'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 45'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
