Siber Dolandırıcılara Dikkat: Sahte Tatil Siteleri Artıyor

Siber Dolandırıcılara Dikkat: Sahte Tatil Siteleri Artıyor
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TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, yaz tatili öncesi sahte otel siteleriyle dolandırılma riskine dikkat çekti. Tatil planı yapanlar, sahte rezervasyonlardan korunmak için önlem almalı.

TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, yaz sezonunun yaklaşmasıyla siber dolandırıcıların da harekete geçtiğini, sahte tatil siteleriyle her yıl binlerce kişinin dolandırıldığını söyledi.

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, tatil planı yapan vatandaşların en çok sahte otel ve rezervasyon siteleri üzerinden tuzağa düşürüldüğünü söyledi. Dolandırıcıların gerçek otellerin isim ve fotoğraflarını birebir kopyalayarak sahte siteler oluşturduğunu aktaran Baki, "Profesyonel görünümlü rezervasyon sistemleriyle güven verip, 'erken rezervasyon' adı altında ödeme alıyorlar" dedi. Dolandırıcıların sadece internet siteleriyle değil, WhatsApp hatları ve sahte çağrı merkezleri üzerinden de işlem yaptığını vurgulayan Baki, "Vatandaşlara sahte fatura ve rezervasyon belgeleri gönderiliyor. Kandırıldıklarını tatile gittiklerinde öğreniyorlar" diye konuştu.

DOLANDIRICILARIN ÜÇ AMACI

Baki, sahte tatil sitelerinin başlıca üç amacı olduğunu belirterek, "Vatandaşların kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla maddi olarak dolandırılması, kimlik ve iletişim bilgilerinin ele geçirilerek ikinci el dolandırıcılıkta kullanılması, güvensiz bağlantılarla cihazlara zararlı yazılımların bulaştırılmasıyla vatandaşı tuzağa düşürüyorlar" dedi.

'ŞOK FİYATLARA KARŞI TEMKİNLİ OLUNMALI'

Tatil rezervasyonu yapacak vatandaşların bazı noktalara özellikle dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Muharrem Baki, "Rezervasyon yapılacak sitenin TÜRSAB kayıt numarası kontrol edilmeli. Alan adına dikkat edilmeli. Örneğin, 'booking-offers-tr.com' gibi yanıltıcı adresler dolandırıcılık amaçlı olabilir. 3D Secure gibi güvenli ödeme sistemleri sunmayan sitelere ödeme yapılmamalı. Mümkünse doğrudan otelin resmi internet sitesinden işlem yapılmalı. Sosyal medya reklamlarındaki 'şok fiyatlar'a karşı temkinli olunmalı" diye konuştu.

'DOLANDIRILDIYSANIZ BU ADIMLARI ATIN'

Siber dolandırıcılığa maruz kalanların yapması gerekenleri sıralayan Baki, "Banka ile hemen iletişime geçilerek işlemin iptali talep edilmeli, kart bloke edilmeli. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne resmi başvuru yapılmalı. Tüm belgeler, ödeme ekranları ve yazışmalar delil olarak saklanmalı. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı. Tatilin en pahalı kısmı, dolandırıldığınız andır. Bu yaz, tatiliniz huzurla geçsin; dolandırıcıların değil, sizin planlarınız gerçekleşsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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