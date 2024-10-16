Üye Girişi
Haberler

Siber Devriye Operasyonları: 5.018 Suç Unsuru Belirlendi

Siber Devriye Operasyonları: 5.018 Suç Unsuru Belirlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen siber devriyeler sonucu 5.018 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildiğini duyurdu. Bakan, toplumun geleceği için siber suçlarla mücadelede iş birliği çağrısında bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen siber devriyeler sonucunda, 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siber devriyelerimiz, sanal dünyada da suçluların peşinde. 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerimiz 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Bu hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705'i asayiş, bin 184'ü terör, 383'ü güvenlik, 84'ü siber, 95'i narkotik, 70'i kaçakçılık ve 497'si diğer suç türleri olduğu belirlendi. Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz, suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edecek. Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekun bir mücadele vermek zorundayız. Bu süreçte medyamız, üniversitelerimiz, okullarımız, anne babalar, yani toplumun tüm kesimlerinin, devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde birlikte hareket etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Sosyal Medya Kaçakçılık Teknoloji Güvenlik Politika Güncel Medya Eylül

AK Partili isimden Destici'ye gönderme: Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?

"Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?"

 Ağabeyinden kafa karıştıran sözler! Üniversiteli Rojin cinayete mi kurban gitti?

Rojin cinayete mi kurban gitti? Ağabeyinden kafa karıştıran sözler

 İşe, okula gidenler dikkat! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İşe, okula gidenler dikkat! Seferler iptal edildi
Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çeken Latif Aydemir, AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevra Serezli kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli biyografisi! Masterchef 16 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Esra Erol, Fatih Aydın bulundu mu? Fatih Aydın olayı nedir? Fatih öldü mü, öldürüldü mü? Polis memuru eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu? Hasan Yalnızoğlu öldü mü, neden öldü? Hasan Yalnızoğlu kaç yaşında öldü, hastalığı nedir? Mehmet Pişkin neden intihar etti? Mehmet Pişkin kimdir? Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 16 Ekim Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! 16 Ekim Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Rojin Kabaiş cinayetinde detaylar! Rojin öldürüldü mü? Milli maç hangi kanalda? Türkiye- Galler maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.