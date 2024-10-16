Siber Devriye Operasyonları: 5.018 Suç Unsuru Belirlendi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen siber devriyeler sonucunda, 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siber devriyelerimiz, sanal dünyada da suçluların peşinde. 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerimiz 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Bu hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705'i asayiş, bin 184'ü terör, 383'ü güvenlik, 84'ü siber, 95'i narkotik, 70'i kaçakçılık ve 497'si diğer suç türleri olduğu belirlendi. Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz, suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edecek. Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekun bir mücadele vermek zorundayız. Bu süreçte medyamız, üniversitelerimiz, okullarımız, anne babalar, yani toplumun tüm kesimlerinin, devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde birlikte hareket etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.