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Siber Ağ-10 Operasyonu: 7 İlde 48 Şüpheli Yakalandı

Siber Ağ-10 Operasyonu: 7 İlde 48 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERAĞ-10' operasyonları sonucunda 7 ilde 225 milyon lira işlem hacmine sahip 48 şüphelinin yakalandığını ve 23'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonda, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili araştırmalar devam ediyor.

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERAĞ-10' operasyonlarında hesaplarında 225 milyon lira işlem hacmi bulunan 48 şüphelinin yakalandığını, 23'ünün tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen 'SİBERAĞ-10' operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya yaptığı açıklama şöyle:

"7 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERAĞ-10' operasyonlarında hesaplarında 225 Milyon TL işlem hacmi bulunan 48 şüpheli yakalandı 23'ü tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince "SİBERAĞ-10" operasyon düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
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