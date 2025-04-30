İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Sibel Suiçmez: Kanal İstanbul Ülkemize Yapılacak En Büyük İhanet

Sibel Suiçmez: Kanal İstanbul Ülkemize Yapılacak En Büyük İhanet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Kanal İstanbul projesine karşı olduklarını ve bu projenin Türkiye'ye ihanet olduğunu belirtti.

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Berkin GÜLSOY

(İSTANBUL) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Kanal İstanbul, bu ülkeye yapılacak en önemli ihanetlerinden biridir. O yüzden karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP'nin İstanbul Başakşehir'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce ya Kanal ya İstanbul demişti. Aynı noktadayız. Kanal İstanbul, bu ülkeye yapılacak en önemli ihanetlerinden biridir. O yüzden karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.