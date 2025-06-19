Şi Jinping ve Putin'den Gerginlik İfadesi: Ateşkes Çağrısı

Şi Jinping ve Putin'den Gerginlik İfadesi: Ateşkes Çağrısı
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Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, büyük güçlerin çatışmayı tırmandırmak yerine azaltma sorumluluğu taşıması gerektiğini belirtti. Şi ayrıca, taraflara acil ateşkes çağrısı yaptı.

(ANKARA) Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, büyük güçlerin çatışmanın daha da alevlenmesini önlemede sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Açıklama dünya basınında ABD Başkanı Donald Trump'a üstü kapalı bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan görüşme özetine göre Şi, "Uluslararası toplum, özellikle de taraflar üzerinde özel etkisi olan büyük güçler, gerginliği artırmak yerine azaltmak için çaba göstermelidir" dedi.

Şi ayrıca, taraflara acil ateşkes çağrısında bulunarak, özellikle İsrail'i çatışmayı derinleştirebilecek adımlardan kaçınmaya davet etti.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çatışmanın tarafları, özellikle İsrail, durumu daha da tırmandırmamak için en kısa sürede ateşkes ilan etmelidir. Savaşın yayılmasını kesin şekilde engellemeliyiz."

Kremlin: Askeri çözüm yok, diplomatik yollar kullanılmalı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Putin görüşmesine ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada ise iki liderin de İran'ın nükleer programı dahil olmak üzere mevcut krizlere askeri çözüm bulunamayacağı konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Putin'in, Rusya'nın arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu yinelediği, Çin tarafının da bu öneriye destek vererek, böyle bir girişimin mevcut krizin yatıştırılmasına katkı sağlayabileceğini kaydettiği aktarıldı. Açıklamada, her iki ülkenin diplomatik ve güvenlik birimlerinin gelecek günlerde yakın temas halinde olmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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