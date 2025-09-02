Şi Cinping ve Mesud Pezeşkiyan, Nükleer Sorun ve İlişkileri Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde ülkenin nükleer sorununa tüm tarafların meşru kaygılarını giderecek çözüm bulunmasını desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, ülkesini ziyaret eden Pezeşkiyan ile görüşmesinde Çin-İran ilişkilerinin dünyadaki değişimlerin sınamasına dayandığını belirtti.

Şi, Çin'in, İran'ı Orta Doğu diplomasisinde daima öncelikli gördüğünü, İran ile dostane ilişkileri sürdürmek, karşılıklı güveni derinleştirmek ve ticaret, yatırım, temiz enerji ile bağlantılılık alanlarında işbirliğini geliştirmek istediğini kaydetti.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Çin'in Tiencin şehrinde 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenen 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde "Küresel Yönetim Girişimi" önerisinde bulunduğunu hatırlatan Şi, daha eşit ve adil küresel yönetimi ve ortak geleceği paylaşan topluluğun inşası için İran dahil uluslararası toplumun üyeleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Şi, yakın zamanda İran'ın İsrail ve ABD ile yaşadığı gerilim ve çatışmalara üstü örtülü değinerek, güç kullanımının farklılıkların çözümünün doğru yolu olmadığını, iletişim ve diyaloğun kalıcı barışa götüren yegane yol olduğunu vurguladı.

Çin'in, İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğine taahhüdünü tekraren ifade etmesini önemsediğinin altını çizen Şi, Tahran'ın nükleer enerjiyi barışçıl kullanma hakkına saygı duyduğunu dile getirdi.

Şi, ülkesinin İran'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü korumasını, meşru haklarını ve çıkarlarını siyasi müzakerelerle savunmasını desteklediğinin altını çizerek, "Çin, İran'ın nükleer sorununa tüm tarafların meşru kaygılarını giderecek bir çözüm bulunması için çalışacak ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdürecek." dedi.

"ABD, tek taraflı politikasında sınır tanımıyor"

İran Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yayımlanan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan ve Şi, 25 yıllık kapsamlı anlaşmanın azami ölçüde uygulanması da dahil olmak üzere ilişkilerin seviyesini yükseltme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Pezeşkiyan, İran-Çin ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak için iki ülke arasındaki işbirliğini her koşulda sürdürmeye hazır olduklarını belirterek, "ABD, tek taraflı politikasını sürdürüp geliştirmek için çeşitli ülkeleri işgal etme imkanı buluyor ve artık bu konuda sınır tanımıyor." ifadesini kullandı.

Çin'in, İran'a güçlü ve kararlı dost ve müttefik olarak güvenebileceğini dile getiren Pezeşkiyan, "İran'ın temel ve ilkesel hedefi, bölgede barış ve güvenliği tesis etmek ve güçlendirmektir. Baskı, saldırganlık ve tek taraflılığı engellemeliyiz. İran, ülkeler arasındaki hukukun ve ilişkilerin güç, dayatma ve saldırganlıkla değil eşit bir tutumla yönetildiği bir dünya istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, iki ülke arasında 2021'de imzalanan 25 yıllık stratejik kapsamlı anlaşmanın tüm hükümlerini hayata geçirmek için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı, Çin ile hızlı tren hatları ve otoyollar inşa etmek için işbirliğine istekli olduklarını Çinli mevkidaşına aktardı.

Tiencin'deki ŞİÖ Zirvesi'ne katılmasının ardından Pekin'e ziyarette bulunan Pezeşkiyan, yarın İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü kapsamında Tienanmın Meydanı'nda düzenlenecek askeri geçit törenine de iştirak edecek.