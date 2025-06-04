Şi Cinping ve Lukaşenko'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

Şi Cinping ve Lukaşenko'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin dostluğunu ve stratejik işbirliğini güçlendirme niyetlerini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Lukaşenko'yu yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik ederken Çin ile Belarus'un gerçek dost ve iyi ortak olduğunu, iki ülkenin birbirlerine samimiyet ve güvenle davrandıklarını belirtti.

Çin'in Belarus ile ilişkilerini uzun dönemli ve stratejik bir perspektiften gördüğünü vurgulayan Şi, ikili ilişkilerin ve kazan-kazan işbirliğinin istikrarlı gelişimi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çin lideri, Belarus'a, Birleşmiş Milletler (BM) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi çok taraflı platformlarda eşgüdümü ve işbirliğini daha fazla geliştirme, hegemonya ve zorbalığa birlikte karşı koyarak uluslararası eşitliği ve adaleti koruma çağrısında bulundu.

31 yıllık iktidarında Çin'e 15'inci ziyaretini yapan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da ülkesine yönelik uzun vadeli desteği ve yardımı için Şi'ye teşekkür etti. Lukaşenko, Çin'in çok taraflılığı savunan, tek taraflılığa, yaptırımlara ve baskıya karşı çıkan tavrını takdir ettiklerini, uluslararası eşitliği ve adaleti savunmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı

Acun, Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.