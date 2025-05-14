Şi Cinping ve Gabriel Boric'ten Küresel İşbirliği Vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) Forumu 4. Bakanlar Konferansı için ülkesini ziyaret eden Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, bu yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerinin kuruluşun 55. yılını olduğunu hatırlatarak Çin ve Şili'nin aradan geçen zamanda Güney-Güney işbirliğinin parlak bir örneğini verdiğini belirtti.

Çin'in iki ülke arasında siyasi güveni güçlendirmek, temel çıkar ve kaygılarda birbirine destek olmak ve egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını savunmak için Şili ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Şi, çok taraflılığı ve serbest ticareti savunan iki ülkenin çok taraflı işbirliğini de geliştirerek Küresel Güney'in çıkarlarını savunması gerektiğini vurguladı.

Çin lideri, Şili'ye Kuşak ve Yol işbirliğini planını uygulama, tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, sanayi yatırımları, altyapı, yeşil mineraller alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi, astronomi, kutup araştırmaları, yapay zeka, biyotıp ve dijital ekonomi gibi yeni işbirliği alanları oluşturma çağrısında bulundu.

"Ticaret yalnıza tek ülkenin özel çıkarlarına hizmet etmemeli"

Şili Devlet Başkanı Boric de Çin'in Şili'nin en büyük ticaret partneri olduğuna dikkati çekerek ikili işbirliğinin her iki ülkenin halkalarına fayda sağladığını belirtti.

Tüm ülkelerin serbest ticaret, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına dayalı işbirliğine bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Boric, ABD'yi üstü örtülü eleştirerek "Ticaret yalnızca tek ülkenin özel çıkarlarına hizmet etmemeli. Ticaret savaşı yürütmek hiçbir sonuç vermez." dedi.

Boric, Şili'nin, çok taraflılığı ve Birleşmiş Miletlerin otoritesini korumak, farklılıkların diyalog yoluyla çözümünü ve uluslararası eşitlik ile adaleti birlikte savunmak için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Şili liderinin ziyaretinde iki ülke arasında ekonomi, yayıncılık, medya, gümrük denetimi ve karantina alanlarında ikili işbirliği protokolleri imzalandı.