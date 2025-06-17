Şi Cinping: Ülkelerin Egemenliğine Saygı Gösterilmeli

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İsrail'in İran'a saldırılarını değerlendirerek, başka ülkelerin egemenliğini ihlal eden eylemlere karşı olduklarını ifade etti ve çatışmaların yatıştırılmasını istedi.

(A NKARA ) – Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İsrail'in İran'a saldırılarını değerlendirirken, "başka ülkelerin egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden her türlü eyleme karşı olduklarını" bildirdi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre, Kazakistan'da düzenlenen İkinci Çin-Orta Asya Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşme sırasında konuşan Şi Cinping, Orta Doğu'daki "ani tırmanıştan derin endişe duyduklarını" söyledi.

Çin'in "Başka ülkelerin egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden her türlü eyleme karşı olduğunu" vurgulayan Şi Cinping, "Askeri çatışma, sorunları çözmenin bir yolu değildir ve bölgesel gerilimin tırmanması, uluslararası toplumun ortak çıkarına değildir" dedi.

Tüm taraflara çatışmayı bir an önce yatıştırma çağrısında bulunan Şi Cinping, ülkesinin bölgeye barış ve istikrarın yeniden kazandırılması için "yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu" ifade etti.

Çin, uzun süredir İran'ın diplomatik ve ekonomik açıdan en önemli ortaklarından biri konumunda bulunuyor.

Şi Cinping'in açıklaması, çatışmaların başladığı geçen haftadan bu yana İsrail-İran savaşına ilişkin yaptığı ilk resmi değerlendirme oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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