Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları ile Buluştu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında ülkeyi ziyaret eden üye devletlerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Xinhua ajansının haberine göre, üye devletlerin dışişleri bakanları, Tiençin kentinde düzenlenen ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı vesilesiyle Çin'e geldi.

Başkent Pekin'de dışişleri bakanlarını kabul eden Şi, son 24 yılda ŞİÖ'nün gelişmiş ve sağlam bir örgüt konumuna geldiğini ifade etti.

Şi, Çin'in bölgesel diplomaside ŞİÖ'ye her daim öncelik verdiğini belirterek, örgütü daha güçlü ve devamlı hale getirmek konusunda çalışacaklarını belirtti.

ŞİÖ Liderler Zirvesi'nde üye devletlerin liderleriyle de görüşmeyi umduğunu kaydeden Şi, değişen uluslararası dinamikler karşısında örgütün daha etken bir rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

Şangay İşbirliği Örgütü

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak "Şangay Beşlisi" adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kuruldu.

Özbekistan'ın 2001'de katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şangay Beşlisi'nin adı "Şangay İşbirliği Örgütü" olarak değiştirildi. Pakistan, Hindistan, İran ve Belarus'un da örgüte kabul edilmesiyle üye sayısı 10'a çıktı.