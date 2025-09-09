Şi Cinping, Kuzey Kore'nin 77. Kuruluş Yılı İçin Kim Jong-un'a Tebrik Mesajı Gönderdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) kuruluşunun 77. yılı dolayısıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a tebrik mesajı yolladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, Kuzey Kore'nin 77. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği mesajında, Kuzey Kore ile Çin'in dağlarla ve nehirlerle birbirine bağlı komşu ülkeler olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürmenin, güçlendirmenin ve geliştirmenin Çin Komünist Partisinin (ÇKP) ve Çin hükümetinin "değişmez stratejik siyaseti" olduğunu vurguladı.

Kim'in kısa süre önce Çin'i ziyaret ettiğini hatırlatan Şi, "Burada bir kez daha bir araya geldik ve iki parti ile iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme güzergahını birlikte planladık. Çin, KHDC ile stratejik iletişimi, ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeye, iki ülkenin dostluğunu ve sosyalist davalarını ilerletmeye, bölgenin ve dünyanın barış ve kalkınmasına daha büyük katkılar yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 3 Eylül'de Pekin'de düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.

Törende aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa birçok taraflı buluşmada yer almıştı.

Şi'nin törende Putin ve Kim ile birlikte poz vermesi, ABD ve müttefiklerine meydan okuma olarak yorumlanmıştı.