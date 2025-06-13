Şi Cinping, Kazakistan'da 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'ne Katılacak

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılacak. Zirve, bölgesel istikrar ve kalkınma hedeflerini destekliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Devlet Başkanı Şi'nin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetiyle 16-18 Haziran tarihlerinde bu ülkeyi ziyaret edeceğini ve zirveye katılacağını duyurdu.

Çin- Orta Asya mekanizmasının, Çin ile 5 Orta Asya ülkesinin ortak iradesiyle oluşturulduğunu ve tarafların bölgesel istikrar ve yüksek kaliteli kalkınma hedeflerini yansıttığını vurgulayan Sözcü Lin, 2023'te ilk kez düzenlenen Liderler Zirvesi ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini, derinleşen çok taraflı işbirliğinin bölgesel kalkınmaya yeni bir ivme kattığını ve bölge halklarına somut fayda sağladığını belirtti.

Çin ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı bir araya getiren "C+C5" işbirliğinin ilk liderler zirvesi, 18-19 Mayıs 2023'te, Çin'in ev sahipliğinde, tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da düzenlenmişti.

Liderler, zirve toplantılarının iki yılda bir düzenli yapılmasına karar verirken, işbirliği mekanizması için Çin'in Şian şehrinde bir sekretarya kurulmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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