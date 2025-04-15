Şi Cinping'in Malezya Ziyareti: Ticari İşbirliği ve ABD'nin Tarife Politikası

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin "karşılıklı tarifler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkesinin önemli ticaret ortakları olan Güneydoğu Asya ülkelerine ziyaretlerde bulunuyor.

Devlet Başkanı Şi, 3 ülkeyi kapsayan turunda Vietnam'ın ardından Malezya'yı ziyaret etti. Çin liderini havalimanında Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı.

Şi, burada yaptığı açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun derinleştirilmesine, siyasi güvenin pekiştirilmesine, modernleşme sürecinde işbirliğinin ve etkileşimlerin artırılmasına ve uygarlıklar arasında karşılıklı öğrenmeye vesile olmasını istediğini dile getirdi.

Çin ve Malezya'nın gelişmekte olan iki büyük ülke ve Küresel Güney'in üyeleri olduğunu ifade eden Şi, iki ülkenin yüksek düzeyli stratejik işbirliğini geliştirmesinin bölgenin ve dünyanın barışı, istikrarı ve refahı açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Çin Devlet Başkanı, ziyareti öncesi Malezya basınında yayımladığı makalede, ABD'yi tarife politikası nedeniyle üstü örtülü olarak eleştirerek jeopolitik cepheleşmeye, tek taraflılık ve korumacılık eğilimlerine karşı mücadele etmek ve barış ile kalkınma doğrultusundaki tarihsel eğilimi sürdürmek için Malezya ve diğer Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Şi, 3 gün sürecek ziyaretinde Başbakan Enver İbrahim'in yanı sıra Malezya Kralı İbrahim İskender ile de bir araya gelecek.

Çin, Malezya'nın en önemli ticari partneri konumunda

Çin, 16 yıldır Malezya'nın en büyük ticari partneri konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024'te 212 milyar dolara ulaştı.

Şi'nin ziyaretinde iki ülke arasında mal ticaretinin, altyapı projelerinin, sanayi ve teknoloji işbirliğinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Çin'in, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki Doğu Sahili Demir Yolu (ECRL) ile Çin'in Çincou ile Malezya'nın Kuantan şehirlerinde kurulacak İkiz Endüstriyel Parklar iki ülke arasında önemli işbirliği projeleri olarak öne çıkıyor.

Çin'in Malezya'nın yarı iletken üretimine ve data merkezi sektörüne yatırımlar yapması muhtemel görülüyor.

Öte yandan Malezya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife artışları nedeniyle ticaretteki kayıpları dengelemek için Çin'e daha fazla palm yağı, helal sertifikalı gıda, elektronik ve petrokimya ürünleri satmayı önereceği tahmin ediliyor.

Trump, karşılıklı tarifeler kapsamında Malezya'ya ek yüzde 24 gümrük vergisi getirmişti.

ABD ile Çin arasında ticaret restleşmesi

Şi'nin ziyaretinin, ABD Başkanı Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında gümrük vergisi artışlarını duyurmasının ardından ABD ve Çin arasında yaşanan tarife restleşmesine denk gelmesi dikkati çekiyor.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki veren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, daha sonra akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk, bilgisayar işlemcisi ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerini ek vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.