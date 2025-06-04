Şi Cinping, Güney Kore'nin Yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung'u Tebrik Etti

Şi Cinping, Güney Kore'nin Yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung'u Tebrik Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'de yapılan genel seçimlerde Devlet Başkanı seçilen Lee Jae-myung'u tebrik etti. İki ülke arasındaki işbirliği vurgulanırken, barış ve istikrar için stratejik ortaklık çağrısı yapıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'de 3 Haziran'daki genel seçimleri kazanarak Güney Kore'de Devlet Başkanı seçilen Lee Jae-myung'u tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi mesajında, Çin ve Güney Kore'nin komşu ve işbirliği ortağı ülkeler olduğunu belirterek, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 33 yılda tarafların ideoloji ve sosyal sistemlerindeki farklılıkları aşarak ikili ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini sürdürdüğünü, bunun iki ülke halklarının gönencinin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve refaha da katkı sağladığını vurguladı.

Dünyanın yüzyılda bir görülen bir dönüşümden geçtiği dönemde uluslararası ve bölgesel durumda belirsizlerin artmakta olduğuna dikkati çeken Şi, "Çin, bölgenin ve dünyanın önemli bir ülkesi olan Güney Kore ile diplomatik ilişkilerin kurulmasındaki özgün niyete bağlı kalıp, ilişkilerin dostane iyi komşuluk, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına dayalı doğrultusunu koruyarak stratejik işbirliği ortaklığının sürekli gelişimini teşvik etmeye ve iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkı yönetim ilanı ve görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung kazanmıştı. Devlet Başkanı seçilen Lee, bugün mecliste yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt

Bakanlıktan Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
İnşaatta yeni dönem! Yapı ustalarına bakanlık takibi

İnşaatta yeni dönem! Yapı ustalarına bakanlık takibi
Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı

Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.