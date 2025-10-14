Şi Cinping, Gana Cumhurbaşkanı ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen "Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması" için ülkesini ziyaret eden Batı Afrika ülkesi Gana'nın Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yılında Gana ile işbirliğini farklı alanlarda güncelleyerek ilerletmeyi ve bu yolla ortak geleceği paylaşan Çin-Afrika topluluğunun inşasına daha fazla katkı sağlamayı umduklarını belirtti.

Pekin'de 2024'te düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) Zirvesi'nde alınan kararları hayata geçirmek için birlikte çalışma çağrısı yapan Şi, Gana ile madencilik, enerji, altyapı inşası, tarım ve balıkçılık alanlarında işbirliğini genişletmeyi, farklı işbirliği modellerini keşfetmeyi ve Gana'nın doğal kaynak zenginliğinin getirdiği avantajları kalkınma ivmesine dönüştürmesine destek olmayı istediklerini ifade etti.

Şi, Gana'nın, Çin'in Afrika ülkelerine tüm ihracat kalemlerinde gümrük vergilerini sıfırlama kararının sağlayacağı avantajlardan en kısa sürede yararlanmasını umduğunu vurguladı.

Açıklamada, konuk Cumhurbaşkanı Mahama'nın, Gana'nın ticaret, dijital ekonomi, altyapı inşası, enerji ve madencilik alanlarında Çin ile işbirliğini güçlendirmek istediğini belirttiği aktarıldı.

Ayrıca Mahama'nın, ülkesinin çok taraflılığa, uluslararası eşitliğe ve adalete bağlı olduğunu, bu nedenle Çin'in Küresel Yönetişim Girişimi'ni desteklediğini ifade ettiği belirtildi.