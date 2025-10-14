Şi Cinping, Dominika Devlet Başkanı ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen "Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması" için ülkesini ziyaret eden Karayip ülkesi Dominika'nın Devlet Başkanı Sylvanie Burton ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Dominika'nın Çin'in Karayipler'deki yakın dostu ve ortağı olduğunu, iki ülke arasında siyasi güveni derinleştirmeyi, yönetim tecrübesi paylaşımına yönelik temasları artırmayı ve ikili ilişkileri daha üst seviyeye çıkarmayı istediklerini belirtti.

Çin'in Dominika'nın iklim değişikliği ile mücadele, afet önleme ve giderme kapasitesini geliştirmesini desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden Şi, Dominika ile altyapı, temiz enerji, sağlık, tarım ve kadınların gelişimi konularında işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, konuk Devlet Başkanı Burton'ın da Çin ile ekonomi, ticaret, tarım, yeşil ekonomi, yeni enerji, sağlık ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında işbirliği geliştirmeye, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak, tek taraflılığa ve hegemonyacılığa karşı çıkmak üzere birlikte çalışmaya hazır olduklarını söylediği aktarıldı.