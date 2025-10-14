Haberler

Şi Cinping, Dominika Devlet Başkanı ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Dominika'nın Devlet Başkanı Sylvanie Burton ile görüştü. İki ülke arasındaki işbirliği ve iklim değişikliği ile ilgili destekler vurgulandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen "Kadın Sorunları Küresel Liderler Buluşması" için ülkesini ziyaret eden Karayip ülkesi Dominika'nın Devlet Başkanı Sylvanie Burton ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Dominika'nın Çin'in Karayipler'deki yakın dostu ve ortağı olduğunu, iki ülke arasında siyasi güveni derinleştirmeyi, yönetim tecrübesi paylaşımına yönelik temasları artırmayı ve ikili ilişkileri daha üst seviyeye çıkarmayı istediklerini belirtti.

Çin'in Dominika'nın iklim değişikliği ile mücadele, afet önleme ve giderme kapasitesini geliştirmesini desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden Şi, Dominika ile altyapı, temiz enerji, sağlık, tarım ve kadınların gelişimi konularında işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, konuk Devlet Başkanı Burton'ın da Çin ile ekonomi, ticaret, tarım, yeşil ekonomi, yeni enerji, sağlık ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında işbirliği geliştirmeye, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak, tek taraflılığa ve hegemonyacılığa karşı çıkmak üzere birlikte çalışmaya hazır olduklarını söylediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü

Eski sevgili dehşeti: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

Komşu ayakta! Hükümetin son hamlesiyle soluğu sokakta aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.