Şi Cinping'den Putin'e Başsağlığı Ziyareti
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'nın Amur bölgesinde düşen An-24 tipi uçak kazasında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı diledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'nın Amur bölgesinde uçak kazasında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı diledi.
Xinhua ajansının haberine göre, Şi, Amur bölgesinde "An-24" tipi uçağın düşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Şi, Rus yolcu uçağının düşmesi sonucu meydana gelen ağır can kayıpları nedeniyle Putin'e başsağlığı diledi.
Amur bölgesindeki Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki dağın yamacında düşen An-24 tipi uçağın enkazına ulaşılmıştı.
Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü belirtilmişti.
Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel