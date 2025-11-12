Haberler

Şi Cinping'den İspanya ile Güçlü Ortaklık Vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İspanya Kralı 6. Felipe ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında stratejik direnci yüksek bir ortaklık kurmaya hazır olduklarını belirtti. Diplomasinin 50. yılı dolayısıyla iki ülkenin ilişkilerinin sürekli ilerlediğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İspanya ile "stratejik direnci yüksek ve uluslararası etkisi daha güçlü ortaklık" kurmayı istediklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü.

Şi, görüşmede Çin ile İspanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılda iki ülkenin ilişkilerini stratejik ve uzun dönemli perspektifle sürekli ilerlettiğini dile getirerek, bunun farklı tarihsel ve kültürel geçmişlere sahip ülkelerin bir arada yaşaması ve ortak kalkınmasına örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Çin ile İspanya'nın küresel açıklık ve işbirliğinin teşvik edilmesinde, uluslararası eşitlik ve adaletin savunulmasında kilit rol oynadığını ifade eden Şi, İspanya ile stratejik direnci ve uluslararası etkisi daha yüksek ortaklık kurmaya hazır olduklarını kaydetti.

İspanya Kralı 6. Felipe, 4 günlük resmi ziyaret için 10 Kasım'da Çin'e geldi. Bu, Felipe'nin tahta çıkmasından bu yana Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

Bir İspanya Kralı'nın Çin'e bundan önceki son ziyaretini Felipe'nin babası Juan Carlos, 2007'de yapmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
