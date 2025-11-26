Şi Cinping'den Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Kutlaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Xinhua'nın haberine göre, Şi, Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen anma gününe gönderdiği mesajda, Filistin sorununun Orta Doğu sorununun merkezinde yer aldığını, uluslararası eşitliği, adaleti ve bölgesel istikrarı olumsuz etkilediğini belirtti.

Mevcut koşullarda, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde kapsamlı ve kalıcı ateşkesin sağlanması için daha etkin adımların atılması konusunda daha geniş bir mutabakat oluşturmaya çalışması gerektiğini vurgulayan Şi, bölgedeki insani durumun hızla iyileştirilmesi ve Filistin halkının acılarının giderilmesi çağrısında bulundu.

Şi, Gazze'nin yeniden inşası ve yönetiminin, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesi doğrultusunda yürütülmesinin gerektiğine işaret ederek, Filistin halkının iradesi ve bölge ülkelerinin meşru kaygılarının gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistin sorununun küresel yönetim sisteminin etkinliğinin sınandığı bir test olduğunu ifade eden Şi, sorunun kökenleriyle yüzleşerek tarihsel adaletsizliklerin düzeltilmesi, eşitlik ve adaletin tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şi, Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanmasını desteklediğini, Filistin sorununa en erken zamanda adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması için uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.