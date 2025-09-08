Şi Cinping'den BRICS Ülkelerine Çok Taraflılık Çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasıyla ticari gerilimlerin, ekonomik ve politik belirsizliklerin arttığı bir dönemde BRICS ülkelerine "çok taraflılığı savunma" çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Devlet Başkanı Şi, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın düzenlediği çevrim içi BRICS Liderler Zirvesi'nde telekonferans yoluyla konuşma yaptı.

Şi, konuşmasında bugün dünyada hegemonyacılığın, tek taraflılığın ve korumacılığın giderek arttığı belirterek, "Bu kritik eşikte, Küresel Güney'in ön safında yer alan BRICS ülkeleri, açıklık ve kapsayıcılık ruhuyla hareket ederek, çok taraflılığı ve çok taraflı ticaret sistemini birlikte savunmalı." dedi.

"Ticaret savaşları ve tarife savaşları dünya ekonomisinin insicamını bozuyor"

ABD'yi üstü örtülü eleştiren Şi, "Bir ülkenin yürüttüğü ticaret savaşları ve tarife savaşları dünya ekonomisinin insicamını bozuyor, uluslararası ticaret kurallarının altını oyuyor." ifadesini kullandı.

Şi, BRICS ülkelerinin, uluslararası alanda çok taraflılığı, eşitliği ve adaleti savunması, merkezinde Birleşmiş Milletlerin olduğu uluslararası düzeni ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün olduğu çok taraflı ticaret sistemini koruyarak açık bir dünya ekonomisini muhafaza etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Küresel yönetimi, Küresel Güney ülkelerinin sesini ve temsilini artıracak şekilde geliştirmenin gereğine işaret eden Şi, daha kapsayıcı bir küreselleşme ile bu ülkelerin uluslararası işbirliğine eşit katılımın ve kalkınmanın meyvelerinden daha fazla yararlanmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çin lideri ayrıca, BRICS ülkelerinin kendi içindeki dayanışmasını geliştirmesi gerektiğine işaret ederek, "BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun neredeyse yarısını, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 30'unu ve dünya ticaretinin 5'te birini oluşturuyor. Büyük doğal kaynaklara, imalat üretimine ve pazarlara sahibiz. Ne kadar yakın çalışırsak dış risklere ve meydan okumalara karşı koymada o kadar dirençli, kabiliyetli ve etkin olabiliriz." şeklinde konuştu.

